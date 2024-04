"2:2-Niederlage" gegen Darmstadt: Bochum und die verpassten Chancen

Tabelle gibt trügerische Sicherheit

In der Tabelle ist trotz des Remis allerdings noch nicht viel passiert. Sechs Punkte trennen den Revierklub weiterhin vom Relegationsplatz, den der FSV Mainz 05 belegt. Aber: " Die können in zwei Wochen weg sein ", mahnte Verteidiger Bernardo. Bereits am nächsten Spieltag kommt es beim 1. FC Köln zu einem weiteren direkten Kellerduell, Mainz trifft parallel auf Darmstadt.

Wollen die Bochumer nicht Gefahr laufen, doch noch auf die Abstiegsränge zu rutschen, sollten sie schnell die Trendwende einleiten. Helfen soll dabei Hofmann. Erstmals seit dem 14. Spieltag ließ Letsch den Angreifer wieder von Beginn an aufs Feld - und der Mittelstürmer zahlte das Vertrauen zurück. Trotz seiner beiden Treffer war der 31-Jährige angesichts der hergegebenen Führung aber nicht zufrieden. " Wir müssen einfach lernen, so ein Spiel vorher zu entscheiden ", sagte er.

Bochumer Last-Minute-Deppen

Das scheint jedoch leichter gesagt, als getan. Denn es war nicht das erste Spiel vor heimischem Publikum, in dem die Bochumer noch spät eine Führung verspielten. Mit Schrecken dürften die blau-weißen Fans an die bitteren Last-Minute-Pleiten gegen Mainz, Bremen und Augsburg zurückdenken.

Hätte das Team die Ruhe und das Selbstvertrauen, den oft stark herausgespielten Vorsprung regelmäßiger über die Ziellinie zu retten, wäre das Thema Klassenerhalt in Bochum längst erledigt. Doch so heißt es erstmal weiterzittern - zumindest mal bis nächste Woche in Köln.