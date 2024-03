VfL -Trainer Letsch sagte, man sei "enttäuscht" über den geschrumpten Vorsprung. Der 55-Jährige war bei seinem Lagebericht jedoch um Sachlichkeit bemüht: Die Situation des Revierklubs sei "gefährlich" , sagte Letsch nach dem Spiel in Mainz. "Sie ist aber auch nicht so, dass wir morgen von der Brücke springen." Und er ergänzte: "Mit 25 Punkten blieb noch keiner in der Liga, also werden wir noch ein paar holen."