Weil nun sowieso alles nach Abstieg aussieht, hofft FC -Trainer Timo Schultz in seiner offensichtlich sensiblen Mannschaft noch auf "eine Scheißegalstimmung" in den letzten Spielen. Er wünscht sich, dass sein Team dadurch Ängste überwinden kann und befreiter in das nächste Spiel reingehen kann. "Vielleicht ist genau der Punkt jetzt erreicht" , sagte Schultz auf der Pressekonferenz.

Köln muss nun nach Mainz

Noch sind ja vier Spiele zu absolvieren, keine der Spitzenmannschaften hat der FC noch vor der Brust. Nächster Gegner ist der 1. FSV Mainz 05 am 28. April ab 17.30 Uhr. Die Mainzer sind direkter Konkurrent im Abstiegskampf, haben deutlichen Vorsprung vor den Kölnern und sind derzeit gut in Form. Um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren, sollten die Kölner ihre Angst vor dem Verlieren bis zum Spiel in Mainz abgelegt haben.

Quelle: sid/red