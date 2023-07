Mateu Morey - der Pechvogel beim BVB ist zurück

Kreuzbandriss und Kurz-Comeback

In der darauffolgenden Saison bekam er immer mehr Spielzeit - doch dort begann auch seine große Leidensgeschichte. Fiel er zu Beginn der Saison mit einem Muskelfaserriss aus, riss er sich kurz vor Ende der Saison mit 21 Jahren das Kreuzband. Ein großer Rückschlag in den Bestrebungen, fester Bestandteil der Profis zu werden. Immerhin standen 20/21 bis dahin 13 Liga-Spiele und sieben Einsätze in der Champions League in der Vita.

Über ein Jahr fiel Morey mit seiner Kreuzbandverletzung aus, verpasste insgesamt 50 Spiele des BVB. Doch im vergangenen Sommer gab es Hoffnung: Morey kämpfte sich zurück, holte den Trainingsrückstand auf, konnte sogar in der Reserve in der 3. Liga das Comeback feiern - beim 1:0-Sieg gegen RW Essen stand er Mitte August auf dem Rasen. Allerdings nur 45 Minuten, dann musste er wieder runter.

Knie-OP als erneuter Rückschlag

Es folgte das nächste Kapitel in einer Geschichte, die von Pein geprägt ist: Morey musste sich einer Knie-Operation am Außenmeniskus unterziehen. Die nächste Ausfallzeit bis Februar 2023. Wieder verpasste Morey zahlreiche Trainingseinheiten, wieder musste er in die Reha und wieder musste er einen enormen Fitnessrückstand aufholen.

Für den Rest der Spielzeit blieb er ohne Spielpraxis, arbeitete nur daran, wieder auf ein ansprechendes Niveau zu kommen. So stehen in vier Jahren bei Dortmund lediglich 18 Bundesliga-Einsätze zu Buche. Selbst für die Reserve reichte es zu keinem Einsatz in der vergangenen Spielzeit.

Fast wie ein Neuzugang für Dortmund