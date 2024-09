Tor erzielt, Hose runter: Kurioser TikTok-Jubel von Leverkusens Boniface

Ein Blick in die sozialen Medien genügt, um die enge Verbundenheit zu erkennen. Der kuriose Jubeltanz von Victor Boniface, der seine Hose nach seinen beiden Treffern beim 4:1 für Bayer 04 Leverkusen bei der TSG Hoffenheim jeweils weit herunter gelassen hatte, war beim nigerianischen Influencer "The Trench Boy" nochmal in aller Ausführlichkeit dargestellt.

"Ich wollte niemanden provozieren “, sagte Boniface. "Das ist ein Tiktok-Trend in Nigeria" , so der Stürmer und verwies auf den Influencer, der sich das ausgedacht hatte. "Er hatte mich gefragt, ob ich den Tanz nach einem Tor machen kann. Ich wollte es in den ersten zwei Spielen machen, habe aber nicht getroffen. Daher war es jetzt Zeit."