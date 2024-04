Mitte Februar Klassenerhalt klar im Blick

Mitte Februar, vor nicht einmal zwei Monaten, war die Welt in Bochum noch vollends in Ordnung. Nein, mehr noch: Alle waren sehr glücklich mit dem Weg des VfL. Der hatte gerade den großen FC Bayern München zu Hause mit 3:2 geschlagen. Trainer Letsch war der gefeierte Mann und lobte sein Team: " "Wir haben eine Mannschaft mit einer tollen Mentalität. Das ist es, was wir brauchen, das haben wir auch in jedem Training."