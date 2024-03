Diehl und Downs - Kölner Nebengeräusche vor Leipzig

Köln kann nichts Konkretes bestätigen

Beim Klub in Köln hat man sich nichts vorzuwerfen. "Wir haben alles dafür getan, dass Justin den FC als besten Partner für die Zukunft ansieht. Leider konnten wir uns da bis zum heutigen Zeitpunkt nicht einigen" , erklärte Lizenzspiel-Leiter Thomas Kessler. Laut Medienbericht des Senders "Sky" hat Diehl schon den Medizincheck absolviert.

Von einem Abschluss des Deals wisse man aber beim 1. FC Köln nichts. "Es ist das gute Recht des Spielers, ab Januar mit anderen Vereinen zu sprechen oder auch einen Vertrag zu unterschreiben. Da gehört der Medizincheck als wichtiger Teil dazu", sagte Kessler - und schob vielsagend an: "Ob es jetzt gut ist, dass wir als abgebender Klub uns hier darüber öffentlich unterhalten, aber davon nichts konkretes wissen, müssen sie Justin und seine Interessensvertreter fragen."

Schultz: "Downs hat Qualität gezeigt"

Viel lieber sprachen Kessler und Trainer Timo Schultz dann auch über den anderen Youngster, der in Köln viel Beachtung fand in den letzten Tagen: Damion Downs. Der ist noch langfristig an den FC gebunden und spätestens seit seinem Premierentor zum Remis im Derby gegen Mönchengladbach, ein neuer Hoffnungsträger im Angriff. Dort ist Köln mit der schlechtesten Offensive der Liga bekanntlich nicht so rosig aufgestellt.