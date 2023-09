Im Zuge dessen habe es Verletzungen gegeben, denn einige Fans seien "die Treppe des Gästeblocks" hinuntergestürzt.

Außerdem kursierten im Kurznachrichtendienst Bilder von FC-Fans, die sich in den Toilettenräumen der Frankfurter Arena die Augen auswaschen sowie ein Foto eines Polizisten bei der Bedienung einer Sprayflasche.

Polizei Frankfurt bestätigt Einsatz im Gästeblock