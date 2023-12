1. FC Köln: Baumgart äußert sich realistisch zur Trainerdiskussion

Der FC-Coach kündigte nun an, dass unabhängig vom Ergebnis am Mittwoch anschließend Bilanz gezogen werde: "Das hat mit der Gesamtsituation zu tun und damit wie das gesamte halbe Jahr gelaufen ist." Der 51-Jährige ist seit dem Sommer 2021 Trainer in Köln, sein Vertrag ist noch bis zum Sommer 2025 gültig. "Es geht nicht um Personen, sondern um den Verein" , sagte Baumgart weiter.

FC-Trainer tat Unmut über mögliche Stammspieler-Abgänge kund

Noch vor wenigen Wochen hatte Keller den Trainer öffentlich gestärkt und dessen Arbeit gelobt. Danach hatte Baumgart indes vor zwei Wochen seine Unzufriedenheit darüber kundgetan, dass die FC-Führung offenbar über den Verkauf von Stammspielern nachdenke, um Verstärkungen finanzieren zu können.