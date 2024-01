Der 30-Jährige bekommt dort einen Vertrag für den Rest dieser Saison. Horn war seit dem vergangenen Sommer ohne Verein, er hatte nach insgesamt 21 Jahren den 1. FC Köln verlassen. Für die "Geißböcke" absolvierte er 329 Profi-Spiele.

"Meine Entscheidung fühlt sich sehr gut an, wir sind uns schnell einig geworden" , sagte Horn in einer Mitteilung von Red Bull Salzburg am Samstag (06.01.2023). Es habe ein Verein sein müssen, "der zu mir passt und mit dem mich identifizieren kann" .