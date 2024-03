Auslandsvermarktung: BVB eröffnet Filiale in New York

Am Donnerstagabend (29.2.2024; Ortszeit) eröffnete der Fußball-Bundesligist sein erstes Büro in New York, 300 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport waren bei den Feierlichkeiten im "One World Trade Center" anwesend. Von dort aus sollen künftig die Internationalisierungs-Bemühungen im nordamerikanischen Raum, aber auch Richtung Mittel- und Südamerika gesteuert werden.

"Mit Blick insbesondere auf die Klub-WM 2025 und die Herren-Weltmeisterschaft 2026 sehen wir ein stark steigendes Fußball-Interesse in diesem Teil der Welt und freuen uns, den Menschen vor Ort unsere besondere Geschichte näherbringen zu können" , sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Aktuell machen wir uns durchaus Hoffnungen, die Qualifikation für die Klub-WM zu schaffen."

In Asien bereits vertreten

Leiter des neuen Büros ist Marc Lingenhoff, der zuvor 16 Jahre für den Sportartikelhersteller adidas gearbeitet hatte. Es ist das dritte Auslandsbüro des BVB, in Asien ist der Klub in Shanghai und Singapur vertreten. In den vergangenen Jahren waren die Schwarz-Gelben bereits viermal als Repräsentant der Deutschen Fußball Liga (DFL) in den USA.

Quelle: sid