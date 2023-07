Die Einigung sei bereits am Freitag erfolgt, teilte der BVB am Samstag (22.07.2023) mit. Der 29-Jährige war im Januar 2020 für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen und hatte sich in der vergangenen Rückrunde zur Führungsfigur entwickelt.

Can habe sich in der abgelaufenen Saison " zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben ", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: " Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen - und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft ."