US-Reise beendet: Terzic sieht Dortmund "auf gutem Weg"

Erstes Pflichtspiel für BVB bei Schott Mainz im Pokal

Unmittelbar nach dem Chelsea-Test trat der BVB nach insgesamt elf Tagen die Heimreise an. Bereits am Sonntag (17 Uhr) steht die Generalprobe für die neue Saison im eigenen Stadion gegen Ajax Amsterdam an.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet der BVB am 12. August im Pokal beim TSV Schott Mainz. Eine Woche später startet die Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.