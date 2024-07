Groß-Wechsel zum BVB laut Medienberichten fix

Laut Medienberichten wurde in den Verhandlungen zwischen dem BVB und dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion ein Durchbruch erzielt.

Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler soll in den kommenden Tagen einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Die Ablösesumme für Groß soll sieben Millionen Euro plus drei Millionen an Boni betragen.