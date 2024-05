"London is calling - again!": Dortmund als unerschrockener Herausforderer

Terzic schloss bei der Trainingseinheit seine Rede vor der Mannschaft mit einem Grinsen, Leitwolf Mats Hummels lachte schallend. Real Madrid? Champions-League-Finale? Zweite Chance im Wembley? Der BVB scheint bereit. "London is calling - again! Die Stadt wird wieder schwarz-gelb sein, wie 2013" , sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Duell mit Europas erfolgreichstem Fußballklub am Samstag (21 Uhr) voller Vorfreude.

Die Lust scheint größer als die Last zu sein, Dortmund will auf einen Schlag gleich mehrere Rechnungen begleichen: mit London, mit dem Stadion, mit dem Königsklassen-Endspiel. "Wir haben durchaus ein paar Waffen, die Real Madrid wehtun können ", sagte Kehl zuletzt im kicker-Interview betont kämpferisch. Am Dienstag gab der 44-Jährige unmissverständlich die Richtung vor: "Wir werden kämpfen, wie unsere DNA uns das vorgibt." An ihren "Waffen " - defensive Ordnung, Umschalten, Schnelligkeit - arbeiteten die Dortmunder bei einem Sonne-Wolken-Mix auf dem Trainingsplatz.