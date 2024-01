BVB beendet aufwühlendes Trainingslager

Noch am Dienstag (9.1.2024) geht es für die Profis von Borussia Dortmund zurück in die Heimat. Die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag bei Darmstadt 98 - und auch die Jagd auf die derzeit fehlenden sechs Punkte auf die Champions-League-Plätze - kann damit beginnen.

In den milden Temperaturen des spanischen Marbellas sollte der Grundstein für den Rest der Saison gelegt werden. Aber ist das den Verantwortlichen um Trainer Edin Terzic gelungen.

Sancho hätte Tage der Integration verpasst

Fest steht, dass es viele Themen rund um den BVB gab, die die Konzentration von den sportlichen Zielen zumindest ablenkte. Vor allem die mögliche Ausleihe von Jadon Sancho von Manchester United bestimmte tagelang die Schlagzeilen. Abgeschlossen ist der Deal noch immer nicht.

Sollte er noch zustande kommen, hätte der 23 Jahre alte, englische Offensivspieler wichtige Tage der Eingewöhnung, der Integration ins Team, verpasst. Laut Medienberichten stehen die Dortmunder zudem vor einer Lleihe von Chelseas Außenverteidiger Ian Maatsen.

Watzke-Ankündigung und neue Co-Trainer

Und auch die überraschende Mitteilung, dass Hans-Joachim Watzke über 2025 - nach 20 Jahren - nicht mehr als Geschäftsführer für den Klub tätig sein will, dürfte nicht gerade für Ruhe innerhalb des Klubs gesorgt haben.