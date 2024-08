Auftaktspiele in der Bundesliga kann Borussia Dortmund. Ihre letzte Niederlage an einem 1. Spieltag kassierten die Dortmunder am 23. August 2014 gegen Bayer Leverkusen (0:2). Gegen Eintracht Frankfurt feierten sie am Samstag ihren zehnten Startsieg in Serie - davon mit dem 3:0 in Wolfsburg 2017 nur einen auswärts - und bescherten ihrem neuen Trainer Nuri Sahin ein gelungenes Heimdebüt.

Jamie Gittens rettet mit Doppelpack Auftaktsieg