Werder Bremen hat es den Gladbachern vorgemacht

Aber seitdem hat die Borussia personell Federn lassen müssen, während die Bayern ihren abgewanderten Topstar Lewandowski kurzerhand durch Kane ersetzt haben - laut Ehrenpräsident Uli Hoeneß für 95 Millionen Euro. Das war mehr als das Doppelte dessen, was der FC Barcelona nach eigenen Angaben für den Polen bezahlt hat und liegt weit jenseits der Summen, die die Borussia für neue Spieler zu investieren pflegt. Die finanziellen und damit letztlich auch personellen Möglichkeiten in München sind also ganz andere, weshalb Seoane auf eine Top-Leistung seiner Spieler hoffen muss.