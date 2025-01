Pleite gegen Bayern: Gladbach hadert mit dem Schiedsrichter

Viel Zeit zum nachdenken bleibt den Borussen sowieso nicht. Schon am Dienstag (14.01.2025, 20.30 Uhr) müssen die Gladbacher in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg antreten. Danach heißt der Gegner Bayer Leverkusen. Der Weg Richtung Europapokalplätze wird also durchaus beschwerlich.

"Mit der Niederlage sind wir natürlich nicht gut reingestartet in diese Phase" , sagte Reitz, der sich aber nicht entmutigen lassen will: "Wir können einige positive Dinge mitnehmen. In Wolfsburg wird es sowieso ein anderes Spiel. Da müssen wir dann mutiger nach vorne agieren."

Unsere Quellen:



Pressekonferenz nach dem Spiel

WDR-Interview mit Rocco Reitz

Sport-Informations-Dienst

Quelle: lt