Wieder etwas mehr Ruhe

"Das war natürlich für alle etwas Besonderes, für alle Leute. Es gab viele Parties" , sagt der Leverkusener Verteidiger, der seit knapp zwei Wochen wieder zurückgekehrt ist vom afrikanischen Kontinent. Mittlerweile ist wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt in sein Leben. Zeit zum Entspannen gibt es dennoch nicht. Es geht nahtlos mit den nächsten äußerst anspruchsvollen sportlichen Aufgaben weiter. Denn die Werkself steht ebenfalls vor einigen Highlights.

Odilon Kossounou.

Acht Punkte Vorsprung haben die Leverkusener auf den FC Bayern in der Bundesliga derzeit. Selten war die Meisterschale so nah wie derzeit. Zudem ist Bayer 04 auch noch im DFB-Pokal und in der Europa League vertreten. "Das sind für mich alles ganz wichtige Wettbewerbe ", sagt Kossounou, für den die Leverkusener bereits im Jahr 2021 rund 23 Millionen Euro an den FC Brügge überwiesen haben.

Neuer Kampf um einen Stammplatz

Die Saison steuert so langsam auf die Zielgerade zu. Und der Ivorer, der einst mit 18 Jahren sein Heimatland in Richtung Schweden verlassen hatte um seine Profikarriere zu starten und der über Belgien an den Rhein kam, muss darum kämpfen, dass er wieder zur Stammelf zählt. Schließlich haben es seine Vertreter in der Innenverteidigung alles andere als schlecht gemacht, etwa Piero Hincapié oder auch Josip Stanisic.

In den meisten Bundesligateams würde es wohl keine Zweifel daran geben, ob ein Spieler mit den Fähigkeiten Kossounous sofort wieder in die Stammelf zurückkehren würde. Seine Kampfkraft, seine Schnelligkeit, seine Ballfertigkeit sind für einen Verteidiger außergewöhnlich. Doch das aktuelle Team aus Leverkusen unterscheidet sich deutlich von denen der Vorjahre. "Wir haben in diesem Jahr eine sehr starke Mannschaft. Da muss man in jedem Training alles geben und hoffen, dass der Trainer mich aufstellt" , sagt der Ivorer.

Außergewöhnlicher Teamgeist

Was den spanischen Fußballlehrer Xabi Alonso ausmacht? "Er hat uns Vertrauen gegeben, mit Ball und ohne Ball, aber auch außerhalb des Spielfeldes" , so Kossounou. Zudem zeichnet das Team in dieser Spielzeit ein selten gekannter Teamgeist aus. Die sportlichen Erfolge schweißen zusammen. "Wenn man mal nicht spielt, dann unterstützen die Spieler auf der Bank die Spieler auf dem Spielfeld", sagt Kossounou, der hofft, dass der 42 Jahre alte Alonso auch über die Saison hinaus noch sein sein Chef in Leverkusen sein wird. Kossounou selbst hat einen Vertrag bis 2026 unter dem Bayerkreuz.