1. FC Köln - die Nachspielzeit als Siedepunkt der Gefühle?!

Stand: 15.05.2024, 16:49 Uhr

Der 1. FC Köln hat in den vergangenen Wochen mit vier Treffern in der Extrazeit sein Endspiel in der Bundesliga erzwungen. In Heidenheim soll nun das Wunder "Relegation" geschafft werden.

Von Michael Buchartz