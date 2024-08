Adam Hlozek wechselt von Leverkusen nach Hoffenheim

Der 22-Jährige wird damit der teuerste Transfer in der Vereinshistorie der Kraichgauer. Wie der "Kicker" berichtete, soll Hoffenheim 18 Millionen Euro plus Boni an Meister und Pokalsieger Leverkusen bezahlt haben.

EM-Teilnehmer Hlozek war auch beim englischen Premier-Club Leicester City im Gespräch. In Leverkusen kam er nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus.