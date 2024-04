Leverkusen: Spielerinnen sollen sich für Saison belohnen

Leipzig heimstark und unangenehm

"Es wird ein schweres Spiel, Leipzig braucht noch dringend Punkte, um auf der ganz sicheren Seite zu sein" , warnt Feifel vor der Partie gegen den Tabellen-Neunten. " Es ist nicht einfach da zu spielen, das haben wir schon im Hinspiel gemerkt."

In Leipzig könnte die norwegische Nationalspielerin Skynne Skinnes Hansen nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder in den Kader zurückkehren, der Einsatz der isländischen Nationalspielerin Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (Schmerzen am Knöchel) ist noch fraglich.

Platz 5 verteidigen

Für den sportlichen Leiter der Bayer 04-Fußball-Frauen ist klar: "Wir dürfen nach dem Sieg gegen Frankfurt nicht nachlassen." Der bisherige Saisonverlauf macht Lust auf mehr: " Es ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Runde bislang, wir können aber noch mehr daraus machen. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft selber belohnt für die Saison."

Die Mahnung: Auf keinen Fall Punkte liegen lassen. Konzentration auf die eigene Leistung und vielleicht Schützenhilfe durch andere Clubs? Auf Letzteres möchte Feifel nicht zu viele Gedanken verschwenden, räumt aber ein: " Unser Ziel ist es, am Ende das maximal bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir wollen Platz 5 verteidigen und vermeiden, dass wir noch überholt werden. Wenn wir unseren Job machen, ist vielleicht noch mehr drin."

Robert De Pauw

Fest steht: In der neuen Saison wird ein anderer die Fäden in der Hand halten, denn nach dem letzten Spieltag trennen sich die Wege von Trainer Robert de Pauw und der Werkself, die Suche nach dem Nachfolger läuft. Es gebe keinen Zeitdruck, aber " wir wollen zeitnah einen neuen Trainer präsentieren. Wir wissen, dass es auch eine wichtige Personalie für die Spielerinnen ist. Wir haben die Kriterien für das gesuchte Profil festgelegt und den Kreis der Kandidaten eingeengt, die Shortlist steht und die Gespräche laufen. "

Neuer Kader soll nur punktuell verändert werden

Nachdem Kapitänin Elisa Senß von einer Ausstiegsklausel in ihrem bis zum Sommer 2025 laufenden Vertrag Gebrauch gemacht und nach der Saison zu Eintracht Frankfurt wechselt, hat Leverkusen bereits Katharina Piljic von der SGS Essen verpflichtet.

Elisa Senß