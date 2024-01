Das teilte der DFB auf SID -Anfrage mit, wie die Nachrichtenagentur am Sonntagmittag meldete.

Fans hatten am Zaun des Stuttgarter Blocks zwei große Banner aufgehängt, die nach Ansicht der Ordnungsbehörden Flucht- und Rettungswege blockierten. Schiedsrichter Bastian Dankert pfiff daraufhin die zweite Halbzeit der Partie zunächst nicht an.

Stuttgarter Verantwortliche versuchten am Zaun, auf die VfB -Fans einzuwirken. Diese hängten zunächst ein Protestbanner gegen die Investorenentscheidung der DFL ab.

Feuerwehr und Ordnungsamt beteiligt

Allerdings weigerten sich die Gästefans nach Medienberichten, das darunter hängende Banner "Ultras Cannstatt" zu entfernen, das nach Ansicht der Behörden ein Fluchttor in Richtung Rasen blockierte.

Gemeinsam mit Feuerwehr und Ordnungsamt wurde danach ein Ausweg gesucht, bis schließlich das Banner so hing, dass das Tor geöffnet werden konnte. Daraufhin pfiff Dankert die Partie wieder an.

Schiedsrichter Dankert: Verzögerung unumgänglich

Laut Schiedsrichter Bastian Dankert war die lange Verzögerung des Anpfiffs zur zweiten Halbzeit unumgänglich. "Das Regelwerk besagt, dass man nach 30 Minuten sagt: Sehen wir noch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder nicht. Wir wurden nach 30 Minuten darüber informiert, dass es schon eine Möglichkeit gebe, dass wir das Spiel wieder fortsetzen können" , sagte der Schiedsrichter der Partie in der ARD: "Dementsprechend haben wir diesen Moment auch ausgereizt."

Der VfL Bochum ließ in einem Statement am späten Samstagabend verlauten: "Eine Fortsetzung des Spiels wäre grob fahrlässig, im Ernstfall wären Menschenleben in Gefahr gewesen." Die Banner hätten aber soweit gelockert werden können, "dass eine Entfluchtung unter Mithilfe von verstärktem Personaleinsatz wieder gewährleistet" gewesen sei. Danach habe auch die Feuerwehr keine Einwände mehr gegen eine Spielfortsetzung gehabt.