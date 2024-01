Ginczek weiß, worum es beim MSV geht

"Aufgrund mehrerer Verletzungen konnte sich Daniel in seiner Zeit bei uns leider nicht so einbringen wie er, aber auch wir uns das vorgestellt hatten" , erklärte F95-Sportvorstand Klaus Allofs zum Ginczek-Abgang. Ginczek selbst betonte: "Es ist mein großer Wunsch, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen."

In der MSV-Mitteilung wurde Ginczek zur neuen Aufgabe zitiert: "Bei der Tabellen-Situation brauchen wir über die Ziele nicht groß reden: Wir arbeiten in der Rückrunde für den Klassenerhalt! Ich will mich gerne mit meiner Erfahrung dabei in einer Führungsrolle in das Team einbringen - und natürlich Tore schießen."