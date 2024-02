Arminia Bielefeld - alle Blicke richten sich auf Samstag

Und plötzlich ist da nur noch Ratlosigkeit. "Es geht gar nicht mehr darum, was erwartet wird", ließ sich Arminia Bielefelds Kapitän am Dienstag auf der Vereinshomepage zitieren. "Es geht darum, was benötigt wird. Und das sind Punkte" , so der 36-Jährige.

Was soll man auch sagen bei der Arminia? Es ist ja alles bekannt. Dass die Mannschaft mit der richtigen Einstellung in die Spiele gehen sollte. Dass natürlich Trainer Mitch Kniat im Rampenlicht der Kritik steht. Dass der Verein aber - zumindest aktuell - nicht an die Ablösung des Coaches denkt. Was also soll man sagen vor dem nächsten Spiel?