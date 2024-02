Schrecken ohne Ende - Arminia Bielefeld erneut am Abgrund

Gelingt gegen die Viktoria die Wende?

Nächster Gegner ist am Samstag Viktoria Köln. Da holte die Arminia in der Hinrunde zumindest einen Punkt. Das Problem: In der aktuellen Situation wäre das schon fast zu wenig. Bielefeld braucht Siege, um den dritten Abstieg in Folge noch irgendwie abzuwenden.