Essen verliert gegen spielstarke Verler

Lokotschs Treffer zählt nicht, Eitschberger muss runter

Obwohl - einmal lag der Ball doch im Tor der Rot-Weissen, aber der Treffer zählte nicht. Schütze Lars Lokotsch war die Kugel in der 34. Minute zuvor an die Hand gesprungen.

Christoph Dabrowski, Essens Trainer, konnte nicht zufrieden sein. Noch unglücklicher schaute er drein, als sein Mittelfeldmann Julian Eitschberger nach einer guten halben Stunde mit Roter Karte vom Feld musste. Vorausgegangen war ein Zusammenprall mit Verls Berkan Taz, den der Unparteiische wohl als Tätlichkeit deutete.

Video starten, abbrechen mit Escape Rote Karte verhilft Verl zum Sieg in Essen Sport. . 06:03 Min. . Verfügbar bis 23.10.2025. WDR.

Verler Doppelschlag nach der Pause

Essen war nur noch zu zehnt - und froh, als es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Kabinen ging. Allein: Nach dem Seitenwechsel war es mit der Zurückhaltung der Gäste vorbei, was das Toreschießen betrifft. Gerade einmal 60 Sekunden waren gespielt, da traf Julian Stark mit einem immer länger werdenden Schuss den linken Pfosten des Essener Kastens. Der soeben eingewechselte Chilohem Onuoha schaltete am schnellsten und drückte die Kugel zum 0:1 über die Linie.

Elf Minuten später - Essen hatte in Unterzahl mittlerweile mutiger nach vorn gespielt - traf Verl ein zweites Mal. Diesmal betätigte sich Onuoha als Vorbereiter. Nach seinem Solo passte er flach in den Lauf von Jonas Arweiler, der aus 14 Metern satt links unten zum 0:2 traf (57.).

Handelfmeter bringt Essen zurück

20 Minuten vor Schluss wurde es plötzlich wieder spannend: Verls Michael Stöcker war der Ball im eigenen 16er aus kurzer Distanz an die Hand gesprungen - es gab Elfmeter. Manuel Wintzheimer ließ sich die Chance nicht entgehen - es stand nur noch 1:2 (71.).

RWE kam jetzt noch einmal, nutzte jeden Ballgewinn, um sofort und schnörkellos in Richtung Verler Tor zu spielen. So richtig gefährlich konnte das Team in Unterzahl aber nicht mehr werden. Auf der Gegenseite fiel in der 90. Minute die Entscheidung: Timur Gayret nutzte einen sauber ausgespielten Konter im Nachsetzen zum 1:3.

Quelle: oja