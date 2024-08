3. Liga: Viktoria Köln verliert Heimspiel gegen Dresden

Die Viktoria begann mit fünf Neuzugängen in der Startelf. Das Tor hütete etwas überraschend der zuletzt verletzte Dudu, der von Werder Bremen in die Domstadt kam. Außerdem liefen auch Lex-Tyger Lobinger, Albion Vrenezo, Enrqiue Lofolomo und Said El Mala von Beginn an auf. Auch bei den Gästen stand mit Tim Schreiber ein neuer Torhüter im Kasten.

Spektakel erst kurz vor der Pause

Dynamo kam besser ins Spiel und kontrollierte das Geschehen in der Anfangsphase, ohne jedoch gefährlich zu werden. Nach einer Viertelstunde war die Partie ausgeglichen, mit einigen Abschlüssen auf beiden Seiten, die jedoch keine größeren Schwierigkeiten für die beiden Torhüter darstellten.

Erst in der 38. Minute musste Dudu bei einem Schuss von Kammerknecht sein Können zeigen und den Ball im Nachfassen festhalten (38.). Kurz vor der Pause ergab sich für Kölns Vrenezi eine Großchance, als er über die linke Seite frei vor dem Tor auftauchte, aber an Tim Schreiber scheiterte (45.). Bei der folgenden Ecke rettete Tony Menzel für Dresden nach einem Kopfball von Christoph Greger auf der Torlinie (45.+1).

Dudu verursacht Elfmeter

Keine Minute nach dem Wiederanpfiff erhielten die Gäste einen Strafstoß. Nach einem Fehlpass von Lofolomo lief Niklas Hauptmann frei auf Dudu zu und wurde vom Kölner Schlussmann zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Daferner etwas glücklich zum 1:0 für Dresden (47.).

Der Treffer zeigte bei der Viktoria Wirkung, denn die Kölner kamen in den nächsten Minuten nur selten vor das gegnerische Tor. Erst in der 59. Minute kamen die Hausherren dem Ausgleichstreffer näher, als Lobinger im Eins-gegen-eins am stark reagierenden Schreiber scheiterte. Auf der anderen Seite konnte Dudu mit einer Parade gegen einen Schuss von Oliver Batista-Meier glänzen (65.). Kurz darauf war Dudu auch bei einem Kopfball von Robin Meißner zur Stelle (66.).

Joker Kutschke und Güler stechen

Die Viktoria dagegen blieb in der Offensive weitgehend harmlos. Stattdessen hatte der eingewechselte Kutschke in der 77. Minute eine Großchance, scheiterte aber an Dudu. Keine Minute später tauchte der Dynamo-Joker wieder vor dem Kölner Tor auf und traf diesmal aus elf Metern sicher zum 2:0 für die Gäste (78.). Aber die Viktoria steckte nicht auf und kam nach einer Ecke durch einen Kopfball des eingewechselten Güler zum Anschlusstreffer (82.).

In den Schlussminuten warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne. Schreiber verhinderte den Ausgleichstreffer mit einer starken Parade gegen einen Lobinger-Kopfball (90.+1).