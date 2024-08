3. Liga: Teenager El Mala lässt Viktoria jubeln

Nach der Niederlage am 1. Spieltag gegen Dynamo Dresden ist Viktoria mit drei Punkten wieder in der Spur. Mannheim kassierte dagegen im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage.

Gegentreffer als Startschuss für Viktoria

Der erste Durchgang gehörte noch den Gastgebern. Mannheim hatte in einer insgesamt relativ ereignisarmen ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und mehr Szenen Richtung Tor.

In der Schlussphase ging Waldhof deshalb nicht ganz unverdient in Führung. Einen Freistoß von rechts verlängerte Kennedy Okapala an den zweiten Pfosten, wo Shipnoski den Ball aus fünf Metern unbedrängt zum 1:0 über die Linie drückte.

Aber der Treffer schien eine Art Weckruf für die Viktoria zu sein. Köln spielte mutiger und zielstrebiger. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab Lobinger (45.+4) einen ersten Warnschuss ab. Der Schuss von der Strafraumgrenze ging allerdings knapp vorbei.

Lobinger trifft mit tollem Fallrückzieher

Doch die Gäste nahmen diesen Schwung mit in den zweiten Durchgang. Im Anschluss an einen Eckball setzte Bryan Henning. Waldhof-Schlussman Omer Hanin konnte den folgenden Schuss gerade noch an die Latte lenken (52.).

Direkt im Anschluss durfte das Team von Trainer Olaf Janßen dann jubeln: Lobinger wurde nach der Ecke noch geblockt, doch der Ball kam zurück zum Kölner Angreifer, der mit einem artistischen Fallrückzieher aus 16 Metern zum 1:1 traf.

El Mala entwischt nach Dudu-Abschlag

Viktoria setzte sofort nach und Mannheim hatte bei Temperaturen von über 30 Grad mehr und mehr Probleme. Lobinger scheiterte mit seinem nächsten Versuch an Hanin (60.). Die Führung leitete schließlich Torwart Dudu mit einem langen Schlag ein.

El Mala entwischte dem schlecht positionierten Lukas Klünter über außen. Vor dem Tor behielt der 17-Jährige die Nerven und durfte das 2:1 bejubeln.

Viktoria als nächstes nach München

Mannheim versuchte danach, sich wieder heranzukämpfen. Aber die Viktoria blieb stabil und durfte sich nach dem 1:2 zum Saisonauftakt gegen Favorit Dynamo Dresden über die ersten drei Punkte der Saison freuen.

Am DFB-Pokal-Wochenende ist Viktoria Köln nicht im Einsatz und muss danach am 25. August (13.30 Uhr) zum schweren Auswärtsspiel zu 1860 München.