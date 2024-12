Trotz langer Überzahl: BVB II nur Remis gegen Wehen Wiesbaden

Chancen auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: mit drückenden Dortmundern. Entlastung gab es für den SVWW kaum, und wenn dann nur durch lange Bälle. Doch in der 53. Minute war sie plötzlich da, die riesen Chance zur Wehener Führung. Nach einem Eckstoß schaltete Wiesbaden schnell um. Über Thijmen Goppel landete der Ball schließlich bei Florian Carstens. Seinen Schlenzer konnte Marcel Lotka gerade noch mit den Fingerspitzen klären.

Nur drei Minuten später wurde es auch auf der anderen Seite gefährlich. Julian Hettwer nahm eine Flanke technisch anspruchsvoll an und zog anschließend sofort ab. Stritzel war jedoch zur Stelle und klärte mit dem Kopf.

Kaya schockt den BVB II

Das Spiel war nun viel ausgeglichener, von Dortmunds Überzahl kaum noch was zu merken. Und dann nach 72 Minuten der Schock für die Schwarz-Gelben: Fatih Kaya brachte Wiesbaden in Unterzahl in Führung. Der Offensivspieler zog vom Sechzehner-Eck einfach mal ab. Lotka war zwar noch dran, konnte den Rückstand aber nicht mehr verhindern.

Der BVB II war im Anschluss zwar bemüht, zumindest noch einen Punkt zu behalten, doch den Hausherren rannte zunehmend die Zeit davon. Als schon fast keiner mehr damit gerechnet hatte, fiel der Ausgleich aber doch noch. António Fóti nahm in der 90. Minute Maß und ließ Stritzel im Tor keine Chance. So wurde die dritte Heimniederlage zwar noch abgewendet, so richtig zufrieden wird man in Dortmund mit dem Ergebnis aber dennoch nicht sein.

Duell der Zweitvertretungen in Stuttgart

Im vorletzten Spiel vor der Winterpause muss die Dortmunder U23 bei der Zweitvertretung vom VfB Stuttgart ran. Anpfiff ist am kommenden Samstag um 14 Uhr.