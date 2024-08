Joker Mizuta erlöst Arminia: Später Sieg gegen BVB II

Und die Arminen kamen druckvoller aus der Kabine. Durch hohes Pressing zwangen sie den BVB zu Fehlern und ließen einen Dortmunder Spielaufbau nur selten zu. Gefahr vor dem Tor der Borussen entstand zwar kaum, dennoch war das Bielefelder Bemühen zu erkennen.

Felix angeschlagen ausgewechselt

Dann musste Kniat erneut wechseln: Nach einem Oppie-Freistoß in den Strafraum verletzte sich Neuzugang Joel Felix in seinem ersten Heimspiel für den DSC und musste angeschlagen raus. Leon Schneider übernahm seinen Posten in der Innenverteidigung (56.). Der BVB hatte schon in Hälfte eins Guille Bueno nach einer Verletzung durch Baran Mogultay ersetzen müssen.

Die Borussia schaffte es, nun wieder eigene Akzente zu setzen. Zweimal kam Jordi Paulina über links gefährlich in den Arminen-Strafraum, doch einmal erreichte sein Zuspiel in den Rückraum niemanden (60.), das andere Mal versuchte er es selbst mit einem Torschuss, traf aber nur das Außennetz (62.).

Kania mit Pflichtspieldebüt für die Arminia

Es sollte für längere Zeit der letzte Aufreger gewesen sein. Die Partie entwickelte sich wieder in Richtung müder Sommerkick, wenn auch nicht mehr ganz so statisch wie in Hälfte eins. Ein Tor hätte der Partie gut getan, und fast wäre es in der 75. Minute gefallen, doch der eingewechselte Marius Wörl traf nach einer feinen Einzelleistung im BVB-Strafraum nur den rechten Pfosten.

Kurz darauf kam der unter der Woche verpflichtete Stürmer Julian Kania für Biankadi und damit zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die Ostwestfalen (76.). Kurz darauf prüfte Charalampos Drakas Bielefelds Torwart mit einem Schuss aus 22 Metern halblinker Position, aber Kersken faustete den Ball aus der Gefahrenzone (79.).

Mizuta trifft, Kersken rettet in der Nachspielzeit

Dann flankte Christoph Lannert von der rechten Seite in den Strafraum und fand Mizuta. Dass es zum DSC-Sieg langte, lag auch an einer Glanztat von Torwart Kersken, der in der Nachspielzeit nach einem Freistoß der Dortmunder einen Kopfball von Paul-Philipp Besong aus der rechten Ecke fischte.

Kurz darauf brachte Mogultay als letzter Mann den eingewechselten Nassim Boujellab zu Fall. Schiedsrichter Christian Ballweg zog die Rote Karte (90.+4). Dann war Schluss.

Arminia im Pokal gegen Hannover, BVB in der Liga bei Hansa

Für die Arminen stehen als nächstes zwei Highlights auf dem Terminplan. Am 17. August steht die 1. Runde im DFB-Pokal mit dem Derby gegen Zweitligist Hannover 96 an, dann folgt am 24. August das Ligaspiel bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr). Zur selben Zeit treten die Dortmunder bei Hansa Rostock an.