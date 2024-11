Oppie schießt Arminia an die Drittliga-Spitze

Im Verfolgerduell der 3. Liga hat am Freitag Arminia Bielefeld den FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0) geschlagen. Den Siegtreffer erzielte Louis Oppie (76.) mit einem strammen Distanzschuss aus 30 Metern. Der DSC schoss sich damit mit nun 29 Zählern vorübergehend an die Tabellenspitze, Ingolstadt bleibt in der Tabelle etwas dahinter hängen. Der Sieg war hochverdient und hätte sogar deutlich höher ausgehen können.

Bielefeld betreibt Chancenwucher

Nur vier Minuten waren gespielt, da hatte Schiedsrichter Felix Bickel die erste knifflige Situation zu bewerten: Leon Guwara und Bielefelds Isaiah Young gingen im FCI-Strafraum zu Boden. Der Referee ließ zu Recht weiterspielen, allerdings verletzte sich Guwara schwer und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Elias Decker in die Partie.