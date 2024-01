Für die Viktoria ist die Partie in Essen eine Art Kaltstart, da die Kölner nicht wie erhofft am Samstag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken die Winterpause beenden konnten. Das verhinderte das Comeback des Winters in NRW .

Essen auf Tuchfühlung zum Relegationsplatz

Angesichts der mittlerweile wieder milden Temperaturen steht dem Spiel in Essen allerdings nichts im Wege. Für die Rot-Weissen bietet das Heimspiel gegen Köln die schnelle Gelegenheit, den Fans nach der bitteren 1:2-Schlappe bei Erzgebirge Aue in der Nachspielzeit wieder Zählbares zu servieren.