Strujić-Treffer reicht Aachen gegen Viktoria

Die 23.800 Zuschauer sahen in der ersten Hälfte eine temporeiche Partie mit leichten Vorteilen im Ballbesitz für die Viktoria. Jedoch gelang es weder Aachen noch Köln, echte Torgefahr vor dem gegnerischen Gehäuse zu generieren. Die Partie lebte von der Spannung.

Strujić kurz vor dem Halbzeitpfiiff

Eine der wenigen Torchancen nutzte die Alemannia kurz vor dem Halbzeitpfiff. Eine Heister-Flanke von rechts landete über Lukas Scepanik und Soufiane El-Faouzi bei Saša Strujić, der links am Fünf-Meter-Raum vor Gäste-Keeper Dudu auftauchte. Hart bedrängt schafft er es, den Ball am Torwart zum 1:0 vorbei zu stochern (45.).

Aachen nun spielbestimmend

Nun war die Viktoria gefordert. Doch in der zweiten Hälfte kamen die Kölner kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Aachen war nun spielbestimmend und kontrollierte die Partie. Wie in Hälfte eins waren Torchancen jedoch Mangelware, so dass die Gäste im Spiel blieben.

Köln fand nach einer Weile wieder etwas besser in die Partie, machte sich durch Unkonzentriertheiten und unnötige Abspielfehler das Leben aber selbst schwer. Auch Aachen unterliefen einige Fehlpässe, die Alemannia blieb aber defensiv aufmerksam und lauerte auf Konterchancen.

Doch auch in der Schlussphase blieben gefährliche Torraumszenen aus, so dass die Alemannia als verdienter Sieger das Feld verließ - auch weil Strujić den einzigen Hochkaräter der Partie zum Tor des Tages veredelte.

Viktoria gegen Verl, Aachen in Dortmund

Für beide Teams geht es erneut am Sonntag und erneut mit NRW-Derbys weiter. Während die Viktoria um 16.30 Uhr den SC Verl begrüßt, tritt die Alemannia um 19.30 Uhr bei der U23 von Borussia Dortmund an.