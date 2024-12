Während die Niedersachsen offensiv blass blieben, sorgten die Kölner mit einer Ecke für das nächste Highlight im Strafraum. Niklas Mays Eckball von rechts flog Richtung kurzes Lattenkreuz, wobei es für den heraneilenden Wechsel eng geworden wäre. Er hatte aber Glück, dass die Latte für ihn klärte.

In der Nachspielzeit hatte Hannover ein weiteres Mal Glück, als El Mala aus spitzem Winkel an Wechsel scheiterte. So wurden die Seiten ohne Tore gewechselt. In der zweiten Hälfte avancierte El Mala zum letztlich entscheidenden Spieler.

El Mala trifft zum 1:0 und holt kurz darauf Elfmeter raus

Nach zwei Schüssen über den 96er-Kasten (62./64.) zielte er in der 67. Minute sehr genau, als er an der Strafraumgrenze erneut von mehreren Gegnern nicht zu stoppen war und den Ball zur Kölner Führung ins rechts Eck schlenzte. Drei Minuten später zog der 18-Jährige einmal mehr in den Strafraum, wo er zu Fall kam. Ein Kontakt mit Verteidiger Tim Walbrecht war nicht zu erkennen, doch Mala bekam den Elfmeter zugesprochen, den Serhat-Semih Güler sicher verwandelte (71.).

Von diesem Rückschlag erholten sich die Niedersachsen zu spät, als Eric Uhlmann mit der letzten Aktion des Spiels das 1:2 markierte. Nach diesem Erfolg kann die Viktoria das Jahr am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SV Sandhausen mit dem dritten Sieg in Serie beenden.

Quelle: cz