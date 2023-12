Vier Tore und ein vergebener Elfmeter - Bielefeld und Halle teilen die Punkte

Danach ließen es beide Mannschaften vorübergehend etwas ruhiger angehen, ehe Halle nach 37 Minuten nochmal seine Chance suchte. Doch beim ersten Versuch von Jonas Nietfeld rettete Torwart Jonas Kersken mit toller Parade, eine Minute später blockte Christopher Lannert den Abschluss des HFC-Stürmers. In der 42. Minute war Kersken dann eigentlich schon geschlagen, doch Großer rettete auf der Linie.

Klos vergibt vom Punkt

Von den Bielefeldern kam offensiv in der Phase wenig, dennoch hatten sie die dickste Chance auf die erneute Führung: Nach einem Foul an Manuel Wintzheimer trat Klos zum fälligen Elfmeter an. Der Stürmer setzte den Ball jedoch neben den Pfosten (45.+2).

Der verschossene Strafstoß schien in den Ostwestfalen eine Trotzreaktion ausgelöst zu haben. Sie kamen mit viel Schwung aus der Kabine und stellten Schulze gleich mehrfach auf die Probe. Der Schlussmann der Gastgeber blieb jedoch sowohl gegen Klos als auch gegen Merveille Biankadi und Wintzheimer Sieger.

Kapitän macht Fauxpas wieder gut

Halle tauchte erst nach 74 Minuten wieder gefährlich vor dem Arminia-Tor auf - das jedoch mit Erfolg. Ein Seitfallzieher von Deniz landete sehenswert im Netz. Die Bielefelder schienen schon geschlagen, da machte Klos seinen Fauxpas vom Punkt doch noch wieder gut. Nach schöner Hereingabe von Biankadi musste der DSC-Kapitän nur noch den Fuß hinhalten.

Fast hätte es sogar noch zum Sieg gereicht, doch Biankadi scheiterte frei vor dem Tor an Schulze. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Es war zwar mehr drin für die Gäste, doch letztlich hielt man zumindest den Halleschen FC auf Distanz.

Quelle: cl