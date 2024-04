MSV Duisburg braucht ein mittelgroßes Fußballwunder

Schommers versucht weiterhin analytisch an die letzten sechs Partien heranzugehen. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings bereits acht Punkte. Um diese Lücke noch schließen zu können, bräuchte der MSV aus den ausstehenden Partien wohl noch 15 der 18 zu vergebenen Punkte. Es bräuchte also mindestens ein mittelgroßes Fußballwunder an der Wedau für den Klassenerhalt.

Bereits zwei Mal abgeschlagen

"Für uns ist wichtig, dass wir diesen Klassenerhaltskampf annehmen. Dass wir die Zweikämpfe annehmen, aber mit Verstand" , so Schommers. Seine Botschaft: Nur nicht die Nerven verlieren.