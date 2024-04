RWE nutzt erste Chance der Partie

Essen ging mit der ersten Möglichkeit der Partie in Führung. Nach einer Ecke traf Torben Müsel mit einem wuchtigen Schuss aus 17 Meter zunächst die Latte, ehe der Abpraller Voelcke (8.) links im Strafraum vor die Füße sprang. Der Linksfuß zog aus acht Metern volley ab und ließ Saarbrückens Keeper Tim Schreiber keine Chance.

Saarbrücken machte Druck, doch Essen machte beinahe das 2:0. Bei einem Freistoß von Thomas Eisfeld (20.) aus halblinker Position kam Schreiber noch mit den Fingerspitzen an den Ball und lenkte ihn an den Pfosten. Die Hausherren hatte ihre erste nennenswerte Chance nach einem langen Ball auf Stehle (26.), der aber am herauseilenden RWE-Torhüter Jakob Golz scheiterte.

Essen stand in der Defensive weitgehend sicher, kurz vor Halbzeitpause wurde Saarbrücken aber noch einmal gefährlich. Ein Schuss von Civeja (42.) von der Strafraumkante wurde von einem RWE-Spieler noch leicht abgefälscht, doch Golz war zur Stelle.

Saarbrücken drängt auf den Ausgleich

Saarbrücken kam mit viel Schwung aus der Kabine und hatte sofort eine Doppelchance. Einen Kopfball von Boné Uaferro (47.) nach einer Ecke wehrte RWE-Keeper Golz mit dem Kopf ab, nach einer erneuten Flanke der Gastgeber köpfte Zeitz den Ball aus kurzer Distanz knapp über das Tor.

Die Gastgeber waren deutlich besser im Spiel als noch in Halbzeit eins. Glück hatte RWE, als Müsel (62.) im eigenen Strafraum der Ball an den linken Arm sprang und Saarbrücken Handelfmeter forderte, Schiedsrichter Felix Weller aber weiterspielen ließ. Kurz darauf ließ Stehle (65.) nach einem Steilpass einen Essener stehen und zog aus zehn Metern ab, doch Golz parierte den zu unplatzierten Schuss.

Schließlich gelang Saarbrücken der verdiente Ausgleich. Amine Naifi zog von der rechten Seite in den Strafraum und passte quer zu Rabihic (69.), der mit einem präzisen Flachschuss ins untere linke Eck traf.

Essen verteidigt leidenschaftlich

Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich brannte es schon wieder im Essener Strafraum, Nils Kaiser klärte im letzten Moment vor dem einschussbereiten Kai Brünker (71.) am Fünfmetereck. Ein Distanzschuss von Rabihic (74.) segelte nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite verpasste Isaiah Young (76.) die erneute Führung für Essen, als er nach einem Pass von Ron Berlinski frei aus elf Metern zum Abschluss kam, aber am Ball vorbeitrat.

In der Schlussphase drückte Saarbrücken auf den Siegtreffer, doch Essen hielt dem Druck stand. Unter anderem klärte Felix Götze auf der Linie einen Fallrückzieher von Stehle.

Für Essen geht es am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt weiter, Saarbrücken empfängt bereits am Samstag (14 Uhr) den vom Abstieg bedrohten Halleschen FC.

Spiel war zur Schonung des Rasens abgesagt worden

Die Partie vom 31. Spieltag hätte eigentlich vor rund vier Wochen stattfinden sollen. Saarbrücken hatte eine Spielverlegung beantragt, um den lädierten Stadionrasen vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zu schonen. Auch andere Heimspiele Saarbrückens wurden verlegt.

Wie die Stadt Saarbrücken als Eigentümerin des Stadions vor dem Spiel gegen RWE mitteilte, sei nun für die Sommerpause der Einbau einer Drainage, einer Wärmedämmschicht sowie einer Rasenheizung geplant. Zudem werde das Grün ein weiteres Mal ausgetauscht.