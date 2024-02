Die Defensive ist der wunde Punkt von RWE, vor allem dann, wenn wie gegen die Freiburger zwei Mittelfeld-Stammkräfte wie Felix Götze und Vinko Sapina ausfallen. Die qualitative Breite des Essener Kaders ist nicht so groß, als dass diese Spieler nahtlos ersetzt werden könnten. Für die Partie gegen 1860 München ist der RWE-Coach zumindest hoffnungsvoll gestimmt, dass beide wieder ins Team zurückkehren können.

Auswärts großes Steigerungspotenzial

Ein weiterer Aspekt trübt die Erfolgsaussichten zusätzlich. Dabrowskis Team hat auf fremden Plätzen erst zehn Punkte erspielen können. Im Stadion an der Hafenstraße sind es dagegen 29 Zähler - und damit stehen die Essener an der Spitze des Rankings. Aber: Die ganz großen Prüfungen, ob sich RWE in der Spitzengruppe der Liga halten können wird, kommen nun recht zügig auf das Dabrowski-Team zu.

Am Samstag muss das Team zum Ligaprimus Jahn Regensburg reisen. Eine Woche später empfängt RWE den derzeitigen Tabellendritten SSV Ulm. Und danach geht die Reise zum Aufstiegsaspiranten und derzeitigen Tabellenzweiten Dynamo Dresden. Erst im Anschluss an diese vorentscheidende Saisonphase dürften alle Beteiligten wissen, wohin die Reise von RWE in dieser Spielzeit wirklich gehen wird. Immerhin: Auf die Mentalität der Mannschaft ist Verlass.

Fest steht allerdings auch: So viele Gegentore wie zuletzt wird sich das Dabrowski-Team in diesen Partien nicht leisten können. Da ist sich nicht nur der Coach sehr sicher.