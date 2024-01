Münster gegen Bielefeld - Derby mit Fingerzeig-Effekt

"Für Verein und Stadt - macht die Ostwestfalen platt!" - dieses Banner hing beim Testsspiel von Preußen Münster gegen den VfB Oldenburg in der Fankurve der Münsteraner. Natürlich liegt Oldenburg nicht in Ostwestfalen, vielmehr spielte es auf den Drittliga-Auftakt ein paar Tage später an. Denn am Sonntag (21.01.2023) empfängt Münster das Team von Arminia Bielefeld zum Derby.