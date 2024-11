Arminia Bielefeld: Selbstbewusst ins Top-Duell gegen Viktoria Köln

"Mich persönlich freut es, dass ein ehemaliger Armine jetzt ganz oben gelandet ist und ich hoffe, dass er seine Spiele bekommt" , sagt Mitch Kniat. Ein sicherlich schöner gedanklicher Ausflug für den Trainer von Arminia Bielefeld, dessen Realität sich allerdings in der 3. Liga abspielt.

Bielefeld will sich Unentschieden versüßen

Kniat und sein Team sind derzeit gut in Schuss, wettbewerbsübergreifend acht Spiele in Folge ist die Arminia ohne Niederlage, hat sich im DFB-Pokal für das Achtelfinale qualifiziert: Die Bielefelder liegen zudem punktgleich (23) mit Tabellenführer Energie Cottbus auf dem zweiten Platz.. Aber: Die letzten beiden Drittliga-Partien endeten jeweils nur mit einem Remis, was den Coach wurmt.

"Wenn man zweimal unentschieden spielt, dann muss man normalerweise gewinnen, um dir die Unentschieden zu versüßen. Wenn man verliert, hat man drei Spiele nicht gewonnen. Das ist das Thema, was wir haben" , sagt Kniat.

Viktoria zurück in der Erfolgsspur

Und nun treffen die Ostwestfalen am Samstag (9.11.2024, ab 16.30 Uhr im Live-Ticker) in einem Top-Duell auf Viktoria Köln, das auf Platz sieben mit nur drei Punkten Rückstand steht. Deshalb: "Wir werden alles reinhauen was wir haben, damit wir dreifach punkten" , so der Arminia-Coach.

Die Kölner hatten am vergangenen Spieltag - nach zuvor vier Drittliga-Spielen ohne Sieg - wieder einen Erfolg feiern können. Gegen den VfB Stuttgart setzten sich die Höhenberger mit viel Einsatz, hoher Laufbereitschaft und enormem Kampfgeist gegen den schwäbischen Kontrahenten mit 2:0 durch.

Beste Abwehr der Liga

Trainer Olaf Janßen atmete erst einmal tief durch. "Wir müssen leidensfähig sein, die Jungs müssen immer alles geben, wenn wir erfolgreich sein wollen. Diesen Weg wollen wir Woche für Woche weitergehen ", so der Coach.

Die Kölner haben auch gute Erinnerungen an die Bielefelder Alm, haben zuletzt Anfang Februar mit 2:0 dort gewinnen können. Allerdings wird es wohl in der laufenden Saison deutlich schwerer, gegen die Arminia zu treffen.

Denn die Abwehr der Ostwestfalen ist zu einem echten Bollwerk geworden, mit nur elf Gegentreffern stellen sie die beste Defensive in der 3. Liga. Das ist das Fundament der Arminia für die nächsten Partien.

"Wir sind selbstbewusst und wollen die gute Serie möglichst ausbauen. Wir wollen oben dabei bleiben und das können wir am besten, wenn wir unsere Heimspiele gewinnen" , sagt Kniat.

Spielzusammenfassung bei Youtube

Die ausführliche Video-Zusammenfassung des Spitzenspiels in der 3. Liga zwischen Arminia Bielefeld und Viktoria Köln steht am Samstag ab ca. 20 Uhr auf dem Sportschau-Kanal bei Youtube zur Verfügung.