Die Kölner wiederum brauchten ein paar Minuten, um sich von dem Schock zu erholen. Dann näherten sie sich in Person von Said El Mala vorsichtig wieder dem gegnerischen Kasten an. Bis zur Halbzeit blieb die Viktoria die gefährlichere Mannschaft, ein Tor wollte ihr aber nicht gelingen.

Dudu weitgehend beschäftigungslos

Kölns Keeper Dudu erlebte bislang einen unglücklichen Tag. Er hatte kaum was zu tun, musste aber dennoch schon einmal hinter sich greifen. In der 55. Minute durfte er sich dann aber auch mal auszeichnen: Ein Kopfball von Lenn Jastremski senkte sich unangenehm, doch Dudu klärte den Ball zur Ecke. Die brachte nichts ein.

Nach einer Stunde erhöhte die Viktoria nochmal den Druck. Zunächst wurde Bryan Hennings Kopfball gerade noch geblockt, danach parierte Konstantin Heide spektakulär gegen Lex Tyger Lobinger. Nach 66 Minuten wurde das Kölner Engagement dann endlich belohnt: Nach schönem Konter war es wieder das Duell Lobinger gegen Heide. Diesmal ließ der Stürmer dem Keeper aus kurzer Distanz keine Chance.

In der Schlussphase konnte sich letztlich kein Team mehr entscheidend durchsetzen. Köln hatte zwar noch eine Chance durch den eingewechselten Sidny Lopes Cabral, doch seinen Versuch aus der Distanz lenkte Heide noch über die Latte. Kurz danach war Schluss.

Nächster Gegner: Stuttgart II

Den nächsten Anlauf seine nun schon einen Monat andauernde Ergebniskrise zu beenden, nimmt Viktoria Köln am kommenden Freitag. Zu Gast im Rheinland ist dann Aufsteiger VfB Stuttgart II.

Quelle: cl