Viele Pass- und Stellungsfehler

Borussia Dortmund II führte bereits zur Pause gegen Duisburg verdient mit 1:0. Paul-Philipp Besong traf für die Gastgeber. Und das Ergebnis hätte durchaus deutlicher zugunsten der Dortmunder ausfalllen können, wenn die BVB-Youngster ihre zahlreichen Chancen besser genutzt hätten.

Immer wieder ließen die Zebras die Dortmunder durch Stellungs- oder Passfehler vor das Tor kommen und hatten Glück, dass auch Torhüter Vincent Müller einen guten Tag erwischt hatte. Der BVB machte über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spiel, während Duisburg meist erfolglos auf Konter lauerte.

MSV erhöht den Druck

Der MSV versuchte in der zweiten Hälfte Druck auszuüben, blieb aber immer wieder an der gegnerischen Abwehr hängen. Die Dortmunder schalteten einen Gang zurück, ohne allerdings in ernsthafte Schwierigkeiten zu kommen. Die Duisburger waren trotz aller Offensiv-Bemühungen zu harmlos.