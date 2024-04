Die Favoritenrolle nehme er natürlich an, "aber sie bedeutet nichts. Wir müssen besser sein auf dem Platz. Und wenn wir nicht besser sind, sind wir raus" . Für alle Fälle hat er auch Elfmeterschießen trainieren lassen. "Das kann ein Szenario sein. Wir sind auf alles vorbereitet" , sagte der Trainer, der nichts dem Zufall überlassen will: "Wir wollen das Spiel in 90 Minuten gewinnen, aber alles kann passieren."

Düsseldorf als mutiger Gegner

Der scheinbar unbesiegbare Fast-Meister gibt sich auf dem Weg zum greifbaren Double also weiter demütig, der klare Außenseiter dagegen betont forsch. "Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns?" , fragte Torhüter Florian Kastenmaier im "Kicker"-Interview.

Und Trainer Daniel Thioune gab die freche Vorgabe aus: "Hinfahren, gewinnen, nach Hause fahren und zwei Nächte in Berlin verbringen. Mein Traum ist es, am 25. Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen." Dem Coach ist aber auch klar: "Wir entscheiden nicht, ob wir weiterkommen. Das wird nur Bayer Leverkusen mit dem, was sie uns entgegenbringen."

Video starten, abbrechen mit Escape Trainer Thioune - "Leverkusen wird entscheiden, wie das Spiel läuft" Sport. . 03:32 Min. . Verfügbar bis 02.04.2025. WDR.

Es scheint dennoch schwer vorstellbar, dass am Mittwoch die aktuelle, sehr beeindruckende Leverkusener Serie reißt und die Werkself im 40. Pflichtspiel der Saison zu Hause gegen einen Zweitligisten die erste Niederlage kassieren wird. Doch käme es so, wäre es umso peinlicher für die Leverkusener, bei denen der immer noch beste Saison-Torschütze Victor Boniface nach seiner Adduktorenverletzung vor dem ersten Einsatz im Jahr 2024 steht.

"Pokal ist was ganz Besonderes"