Die Partie war überhaupt nicht nach dem Geschmack der Gäste gestartet. Die Abseitsstellung durch Torjäger Simon Terodde (8. Minute) verhinderte, dass das folgende Foul von Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann an Terodde im Strafraum zu einem möglichen Elfmeter führte.

Den anschließenden Führungstreffer von Anthony Ujah (12.) glich Kenan Karaman (19.) aus, Paul Seguin (42.) drehte die Partie zugunsten der Gäste. Danny Latza (90.+4) sorgte spät für die Entscheidung. In der Nachspielzeit kassierten erst Eintracht-Akteur Sebastian Griesbeck und dann Schalkes Lino Tempelmann die Gelb-Rote Karte.

Wiederauflage schon am nächsten Spieltag

Bereits am kommenden Spieltag gibt es eine Neuauflage der Partie, wenn die Gelsenkirchener zum Ligaspiel bei der Eintracht antreten (Sonntag, 20. August, 13.30 Uhr). Möglicherweise ist das Selbstbewusstsein der Schalker Spieler nach dem Pokalsieg gewachsen, so dass des Trainers Vorgabe, mutiger zu spielen, in der Partie bei den noch punktlosen Niedersachsen direkt umgesetzt werden könnte.

