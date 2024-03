Bayer-Frauen auf ganz großer Bühne

Eine ordentliche Portion Extramotivation erhofft sich die Werkself durch einen Ortswechsel. Denn anders als sonst üblich im Ulrich-Haberland-Stadion, wird die Pokalpartie gegen Essen in der Bayarena ausgetragen. " Die Spielerinnen werden noch motivierter sein als ohnehin schon durch das attraktive Pokal-Los. Viele haben schon als kleine Mädchen davon geträumt, in einer großen Arena aufzulaufen. Jetzt ist es endlich so weit ", fiebert Bayer-Trainer Robert de Pauw der Partie entgegen.

Natürlich hofft man bei Bayer auf die Unterstützung zahlreicher Fans. Es gehe jedoch nicht darum, " irgendwelche Rekorde zu erreichen ", wie Thomas Eichin, Leiter der Nachwuchs- und Frauenabteilung, erklärte. Vielmehr wolle man den Frauen " in diesem wichtigen Spiel eine Plattform bieten und sie damit weiter in den Fokus rücken ".

Bayarena weckt keine guten Erinnerungen

Es ist das zweite Mal in der Geschichte der Bayer-Frauen, dass sie ein Spiel in der Bayarena austragen. Die Erinnerung an die Premiere im November 2009 ist jedoch keine allzu gute. Damals kassierte die Werkself vor 3.000 Fans im Achtelfinale des DFB-Pokals eine 0:2-Niederlage gegen den FCR 2001 Duisburg. Aus Sicht von Bayer soll das diesmal natürlich anders ausgehen: " Wir wollen gemeinsam die große Chance nutzen, in die nächste Runde einzuziehen ", sagte Leverkusens Kapitänin Elisa Senß.

Doch das will natürlich auch die SGS Essen, die schon im Bundesliga-Hinspiel gezeigt hat, dass sie sich vor Bayer nicht zu verstecken braucht. Zwar endete die Partie mit einem torlosen Remis, doch Högners Mannschaft war über weite Strecken dem Sieg näher als die Werkself. Der unglückliche Lattentreffer von Annalena Rieke ist den SGS-Fans sicher noch schmerzlich in Erinnerung.

Doch am Dienstagabend geht es wieder bei Null los, weiß SGS-Coach Högner: " Wir haben in der Liga ein super Spiel in Leverkusen gemacht und auch zuletzt in München eine starke Leistung gezeigt. Doch im Pokal geht es für beide Mannschaften nur ums Weiterkommen, sprich ums Gewinnen. Es wird ein 50:50 Spiel. " Nur eben vor großer Kulisse.

