Gladbach gegen Saarbrücken unter Zugzwang

Es scheint zum Haare raufen zu sein für den 57-jährigen. Neben einigen positiven Aspekten der Gladbacher Auftritte sind das allesamt Unzulänglichkeiten, die sich bislang durch die gesamte Saison ziehen.

Klare Erwartungen des Sportchefs

Allerdings ist der Borussia noch ein letzter Rettungsanker verblieben, der die gesamte Spielzeit noch in einem anderen Licht darstellen könnte: der DFB-Pokal. Am Dienstagabend (12.3.2024, 20.30 Uhr) muss Trainer Gerardo Seoane bei Drittligist 1. FC Saarbrücken zum Nachholspiel im Viertelfinale des Wettbewerbs antreten. Am eigentlichen Termin, am 7. Februar, war der Platz unbespielbar und die Partie musste kurzfristig abgesagt werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Gladbach-Trainer Seoane - "Der Platz ist bespielbar" WDR. . 00:34 Min. . Verfügbar bis 11.03.2025. WDR Online.

Nun besteht die Chance für die Borussia, das Halbfinale zu erreichen. Und die Erwartungen von Virkus sind eindeutig. "Wir fahren als Erstligist zu einem Drittligisten. Da gibt es keinerlei Ausreden, da musst du gewinnen, fertig" , so der Sportchef.

Der Drittligist hat allerdings bereits den FC Bayern und Eintracht Frankfurt in dieser Pokal-Saison in die Schranken gewiesen. Und natürlich hat Virkus mit dieser Aussage den Druck auf den bereits in die Kritik geratenen Trainer Gerardo Seoane erhöht.

Wie ist der neue Rasen?

Eine Niederlage käme einer großen Enttäuschung, womöglich sogar einer Blamage gleich. Denn trotz der bemerkenswerten Ergebnisse im Pokal sind die Saarbrücker in der Tabelle der 3. Liga im Niemandsland auf Platz neun platziert. Es kommt wohl vor allem auf die Einstellung der Gladbacher Spieler an.

"Klar ist, dass wir mit der nötigen Entschlossenheit, Aggressivität ins Spiel gehen müssen. Wir kennen den Gegner, wissen, welche Stärken sie haben. Wir sind auf jeden Fall gewarnt" , sagte Seoane. Die Vorbereitung ist also abgeschlossen.

Nun stellt sich nur noch die Frage, welche Qualität der neu verlegte Rasen im Saarbrücker Ludwigspark aufzuweisen hat. "Der Platz ist bespielbar, das ist das Allerwichtigste, in welchen Zustand er ist, werden wir dann vor Ort sehen ", so Seoane.

Viel Geld im Topf

Neben der historischen Chance auf den vierten DFB-Pokal-Triumph der Borussia ist auch noch viel Geld im Topf. Rund acht Millionen Euro Prämien sind zu verteilen. Damit könnte Virkus den Umbau des Teams nach der Saison sicher etwas einfacher weiterführen.

Auch mit Blick auf die finanzielle Perspektive nimmt diese Begegnung eine besondere Bedeutung für die Verantwortlichen bei der Borussia an.