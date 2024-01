Fortuna Düsseldorf mit "historischer" Pokal-Chance

Es geht Schlag auf Schlag für Fortuna Düsseldorf, nur drei Tage nach dem 1:2 gegen Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli steht am Dienstag (31.01.2023) schon das Viertelfinale im DFB-Pokal an. Gegen den gleichen Gegner. Für Düsseldorf bietet sich somit nicht nur die Chance der Wiedergutmachung, sondern auch eine historische Chance.

Denn das letzte Mal stand F95 1996 in der Vorschlussrunde, verlor damals gegen den Karlsruher SC mit 0:2. Doch für den historischen Erfolg, erstmals nach 28 Jahren wieder ins Halbfinale einzuziehen, bedarf es laut Trainer Daniel Thioune vor allem einer Leistungssteigerung gegenüber der Niederlage in der Liga am vergangenen Samstag. Trotz zweier Gegentore betonte er: "Wir haben das Spiel eher offensiv verloren."