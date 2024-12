"Fußball macht Schule" - Pilotprojekt fördert Bewegung

Stand: 10.12.2024, 16:28 Uhr

An der KGS Mainzer Straße in Köln stellte der DFB gemeinsam mit seinen Partnern das Pilotprojekt "Fußball macht Schule" vor. Ziel der Initiative ist es, Kinder generell wieder mehr in Bewegung zu bringen.

Von Lisette Robiné